بدء العد التنازلي لانطلاق “ليلة النزال من يو إف سي -ويتاكر ضد دي ريدر” في جزيرة ياس

أبوظبي في 8 يوليو / وام / بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات “ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر”، التي تستضيفها “الاتحاد أرينا” بجزيرة ياس في أبوظبي يوم السبت 26 يوليو الجاري، ضمن فعالية عالمية تحتفي برياضة الفنون القتالية المختلطة، وتجمع نخبة من أبرز الأبطال العالميين في أجواء حماسية يستعد لها جمهور اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتُعد البطولة المرتقبة محطة جديدة في سجل الشراكات الناجحة بين أبوظبي و”يو إف سي”، حيث تقام بعد خمس سنوات بالضبط من أول نزال خاضه النجم الأسترالي روبرت ويتاكر في أبوظبي ضمن افتتاحية “جزيرة النزال” عام 2020، حين تغلب على البريطاني دارين تيل، ويعود اليوم إلى الحلبة نفسها لخوض مواجهة جديدة أمام المصنف الثالث عشر رينير دي ريدر من هولندا، وسط حضور جماهيري كبير وفرصة لتكرار إنجاز سابق في المدينة ذاتها.

ويحمل الحدث طابعاً استثنائياً من حيث تنوع المشاركين والقصص الملهمة وراء كل نزال، إذ يشتهر رينير دي ريدر، خصم ويتاكر، بكونه بطلاً محنكاً في الفنون القتالية، وهو أيضاً أخصائي علاج طبيعي معتمد، يتميز بفهمه العميق لوظائف الجسد وقدرته على استغلال هذا الفهم داخل الحلبة.

ومن أبرز النزالات المرتقبة نزال الوزن المتوسط بين الروسي شارا محمدوف، المعروف بلقب “الرصاصة”، وصاحب الضربات الخاطفة والأسلوب الجريء، والكندي مارك أندريه باريو، الذي خاض أربع مواجهات خلال عام واحد، ويُعرف بإصراره وحماسه إلى جانب إدارته لصالة رياضية يشرف من خلالها على تدريب جيل جديد من الرياضيين في بلاده.

كما يشهد الحدث نزالاً من العيار الثقيل في فئة الوزن الخفيف الثقيل بين المصنف العاشر الروسي نيكيتا كريلوف، والمصنف الرابع عشر الأوزبكي بوغدان غوسكوف، الذي يملك سجلاً لافتاً بتحقيقه 17 فوزاً جميعها بالضربة القاضية أو الإخضاع، دون أن تذهب أي من نزالاته إلى قرار الحكام.

ويتضمن الحدث أيضاً نزالاً في فئة الوزن الذبابة يجمع المصنف الثامن أسو ألماباييف من كازاخستان، والمصنف الثالث عشر رمضان تيميروف من أوزبكستان، إضافة إلى نزال في فئة الوزن الخفيف الثقيل بين التركي إيبو أصلان، الملقب بـ”العثماني الأخير”، والذي ترك مهنة إصلاح السيارات ليتفرغ لشغفه بالرياضة، والأمريكي بيلي إليكانا، الذي انتقل من أعمال البناء إلى حلبة الفنون القتالية، وتمكن بفضل قوته البدنية وتحمله من تحقيق مسيرة لافتة في زمن قياسي.

وتشكل ليلة النزال تجربة رياضية وترفيهية متكاملة تنقل الحضور إلى عالم من التحدي والإثارة، وتؤكد مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لبطولات الفنون القتالية المختلطة، بما توفره من بنية تحتية رياضية متطورة وتنظيم احترافي يستقطب أشهر أبطال العالم وجمهوراً واسعاً من مختلف القارات.