كهرباء الشارقة تطلق مخيم مهندس المستقبل

الشارقة في 8 يوليو / وام / أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أمس مخيم مهندس المستقبل بمشاركة الطلاب والطالبات من الفئة العمرية 12 – 14 عاماً و يستمر حتى 17 يوليو الجاري بمقر جمعية الاتحاد النسائية ويتضمن الأسبوع الأول من المخيم 9 ورش تعليمية وتثقيفية والأسبوع الثاني مخصص للزيارات الميدانية والترفيهية.

وأوضح راشد المرزوقي مدير إدارة الاعلام والاتصال أن عدد المتقدمين للإنضام للمخيم تجاوز ال 400 طالب وطالبة وتم اختيار 85 منهم للمشاركة في المخيم لافتا إلى ان مخيم مهندس المستقبل يعتبر منصة مثالية لإعداد الطلاب لمستقبل مهني واعد وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة ويضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الهادفة بالإضافة إلى استثمار أوقات الفراغ وتنمية المهارات والاستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الإجازة الصيفية.