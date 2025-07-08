انطلاق اللقاء العشرين لشباب العواصم العربية في عمّان

عمّان في 8 يوليو/ وام / انطلقت اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات اللقاء العشرين لشباب العواصم العربية، تحت شعار: "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" وبمشاركة 84 شاباً وشابة من 15 دولة عربية.

ويبحث اللقاء الذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، موضوعات تتعلق بتمكين الشباب اقتصادياً في ظل المتغيرات المعاصرة التي تشهدها المنطقة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوار العربي الشبابي المشترك.

وناقش الحضور خلال اللقاء الذي يستمر عدة أيام تجارب الدول العربية في مجالات التمكين الاقتصادي للشباب، عبر أوراق نقاشية قدمتها الوفود المشاركة.

-خلا-.

