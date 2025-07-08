الكويت توقع اتفاقيتين مع العراق والهند لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت في 8 يوليو/ وام / وقعت الكويت اليوم اتفاقيتين كل على حدة مع العراق والهند بشأن تعزيز آليات التعاون في تبادل المعلومات والتحريات والتحليلات المالية، بما يخدم الجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال حمد المكراد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، حمد المكراد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن الاتفاقية مع الجانب العراقي تهدف إلى توطيد التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الجرائم المالية لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تتطلب تنسيقا فعالا وتبادلا فوريا للمعلومات ذات الصلة.

وأكد سعي الجانبين من خلال الاتفاقية إلى تطوير قنوات الاتصال وتبادل الخبرات بما يعزز من جاهزية البلدين في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن الشراكات الإقليمية الفعالة تعد من ركائز العمل المؤسسي الناجح.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية اليوم يأتي استكمالا لجهود وحدة التحريات المالية الكويتية في بناء شبكة تعاون دولي فاعلة تأكيدا لدورها ضمن مجموعة “إيجمونت” في دعم بيئة مالية أكثر أمنا وشفافية.

وفيما يتعلق بالاتفاقية مع الجانب الهندي، قال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، إنها خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية مما يعكس التزام دولة الكويت بدعم الشراكات الدولية في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤكد دور وحدة التحريات المالية الكويتية الفاعل ضمن مجموعة "إيجمونت".

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص وحدة التحريات المالية الكويتية على توسيع شبكة تعاونها الدولي مع نظيراتها من وحدات التحريات المالية الأعضاء في مجموعة "إيجمونت"، مؤكدا التزام وحدة التحريات المالية الكويتية بدعم الجهود العالمية الرامية في حماية النظام المالي من الاستغلال غير المشروع.

يذكر أن مجموعة "إيجمونت" هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية لتقديم الدعم لحكومات كل منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى. وسميت المجموعة بهذا الاسم نسبة إلى مكان انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة في بروكسل في يونيو عام 1995.

-خلا-.