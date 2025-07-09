سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جزر فانواتو

فانواتو في 9 يوليو /وام/ قدّم سعادة الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا، السفير غير المقيم لدى جزر سليمان، وسامو المستقلة، أوراق اعتماده إلى فخامة نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية جزر فانواتو، سفيراً لدولة الإمارات غير مقيم لدى جمهورية فانواتو.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامته، سعادة السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المختلفة التي تجمع البلدين.

من جهته أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية جزر فانواتو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر فانواتو، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.