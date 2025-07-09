تسع رياضات ونصف ماراثون داخلي في "عالم دبي للرياضة 2025"

دبي في 9 يوليو /وام/ ينظم مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، النسخة الجديدة من "عالم دبي للرياضة" 2025، خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

وتتضمن النسخة الجديدة مجموعة من أبرز الرياضات الجماهيرية في دبي، حيث توفر مرافق متطورة لـ9 ألعاب هي كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والتنس، وتنس الطاولة، وكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والبيكل بول.

وتشهد النسخة الجديدة عودة صالة الألعاب الرياضية المجانية، المجهزة بأحدث أجهزة تمارين الكارديو وأدوات تقوية العضلات، إلى جانب مناطق متخصصة لتعزيز اللياقة البدنية.

كما يضم "عالم دبي للأطفال" مناطق ترفيهية موسعة تضم منزلقات قابلة للنفخ، ومسارات للسباق، وألعاب آركيد الكلاسيكية.

ويشهد اليوم الافتتاحي تنظيم سباق "DSW Run IN"، أول نصف ماراثون داخلي في دبي، يقام في بيئة مكيّفة بالكامل، فيما ينطلق "الدوري الصيفي لعالم دبي للرياضة" يوم 23 أغسطس بمشاركة نخبة من فرق الشركات في الدولة.

ويواصل الحدث دعم المواهب الناشئة من خلال التعاون مع تسع أكاديميات رياضية، تقدم برامج تدريب احترافية في الألعاب المختلفة، منها أكاديميات متخصصة في كرة القدم وكرة السلة.

وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن "عالم دبي للرياضة" يعد من أبرز الفعاليات المجتمعية في أجندة دبي، حيث يسهم في نشر نمط الحياة النشط ويوفر منصة للتفاعل الاجتماعي خلال الصيف، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة السكان والزوار.

من جانبه قال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، إن انطلاق العد التنازلي للنسخة الجديدة يعكس التزام المركز تجاه المجتمع الرياضي، وحرصه على تقديم تجربة رياضية متكاملة في توقيت مثالي خلال العطلة الصيفية.