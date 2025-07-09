"لونيت" تعين HSBC مفوضا معتمدا لصناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بها

أبوظبي في 9 يوليو / وام / أعلنت "لونيت"، شركة عالمية ومستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم، إضافة بنك "HSBC Bank UK" كمفوض معتمد لمجموعتين من صناديقها المتداولة، وهي مجموعة صناديق "يوستس"، ومجموعة الصناديق الخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبذلك يصبح HSBC أول مفوض دولي معتمد ينضم إلى منصة صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة "لونيت"، وسابع مفوض معتمد ضمن مجموعة الصناديق المتداولة.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة بين "لونيت" وHSBC الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المصرفية والمالية في العالم ويقدم خدماته لأكثر من 40 مليون عميل.

وباعتباره من أبرز المؤسسات المالية التي تسهم بتوفير السيولة الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الدولية، سيكون لإضافة بنك HSBC كمفوض معتمد دور لافت في تعزيز جاذبية الصناديق المتداولة الخاصة بشركة "لونيت" وتمكين العملاء من التداول بسهولة.

وسيسهم الحضور العالمي الذي يحظى به البنك في تعزيز الاستفادة من منتجات صناديق الاستثمار المتداولة لدى "لونيت"، ما يدعم إستراتيجيتها لتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية.

وأكد شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت، أن هذه الخطوة تعكس التزام "لونيت" المستمر بتطوير منظومة الصناديق المتداولة في دولة الإمارات، وتعزيز القيمة التي تقدمها للمستثمرين في المنطقة والعالم من خلال إبرام شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة، فيما اعتبر نبيل البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود هذا الإنجاز مع "لونيت" وسوق أبوظبي للأوراق المالية دليل على التزام HSBC بدعم أسواق مالية متطورة ومتاحة، وتعزيز نمو منظومة صناديق المؤشرات المتداولة في الإمارات.

وتوقع عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن تسهم الشراكة بين لونيت وHSBC في دعم النمو طويل الأجل في سوق أبوظبي للأوراق المالية خاصة مع وجود 16 صندوقا استثماريا متداولا مدرجا في السوق، لتتوافق هذه الخطوة مع مساعي السوق لتوفير فرص استثمارية مستقبلية للمستثمرين، بما يدعم استمرار تطوير المشهد المالي الديناميكي والمتنوع في إمارة أبوظبي.