"بلدية عجمان" و"الطاقة والبنية التحتية" يستعرضان منظومة النقل والطرق بالإمارة

عجمان في 9 يوليو/ وام / بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية سبل تطوير منظومة النقل وتحسين كفاءة مشاريع البنية التحتية والطرق في الإمارة، وذلك بما يسهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة ويواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات، وبما يتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام.

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، خلال لقائه وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية، برئاسة سعادة المهندس يوسف عبدالله وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، حرص الدائرة على توطيد التعاون المشترك مع الوزارة في مجال التطوير والتحسين المستدام مشيرا إلى أن الدائرة تؤمن بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق بنية تحتية مرنة ومستدامة تدعم تطور عجمان وتحسّن جودة الحياة للمجتمع.

حضر الاجتماع الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها السياسات المتعلقة بقطاع النقل، وآليات تعزيز الانسيابية المرورية، واستعراض المشاريع الحالية والمستقبلية، إلى جانب استعراض جملة من المقترحات والتصورات الرامية إلى رفع كفاءة الحركة المرورية والانسيابية الدائمة والوصول الاسهل والأسرع والآمن للوجهات المنشودة.

وناقش الطرفان أهمية توظيف التقنيات الذكية والابتكارات الحديثة في تطوير منظومة النقل، وضرورة بناء شبكات متكاملة ومستدامة، تواكب تطلعات السكان وتلبي احتياجاتهم المتزايدة، مع مراعاة التوجهات البيئية واستراتيجيات النقل المستدام.

من جانبه أشاد الوفد الزائر بما تبذله الدائرة من جهود واضحة في تطوير المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية الحديثة، مؤكدين حرص الوزارة على دعم المبادرات المحلية وتقديم أفضل الممارسات الفنية والإدارية لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف المشتركة.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تعزيز التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة مخرجات الاجتماع، وعقد اجتماعات دورية لضمان تحقيق التكامل في الرؤى والتنفيذ الفعّال للمشاريع الحيوية ذات الأولوية.