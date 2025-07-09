الصين تسجل رقمًا قياسيًا في الإنفاق على البحث والتطوير خلال عام 2024

بكين في 9 يوليو/ وام/ أكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن بلاده سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الإنفاق على البحث والتطوير خلال عام 2024، بزيادة بلغت 50% مقارنةً بنهاية فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة (2016 – 2020).

وذكرت قناة الصين المركزية (CCTV)، نقلًا عن تشنغ، أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في العام الماضي بلغ 1.2 تريليون يوان (نحو 166.7 مليار دولار أمريكي)، في حين ارتفعت "كثافة الإنفاق" – أي نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي – إلى 2.68%، مقتربةً من متوسط مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وسلّط تشنغ الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته بلاده في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، مؤكدًا أن الصين باتت تحتل مكانة رائدة في العديد من التقنيات الحيوية ذات الأهمية الوطنية.

وأوضح تشنغ أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية أسهمت في دفع التحول الصناعي نحو مستويات أعلى من الجودة، حيث انتقل النمو من الكم إلى النوع، ومن تنمية منخفضة ومتوسطة إلى تنمية متوسطة وعالية المستوى، مشددًا على أن "محاولات فك الارتباط، وكسر سلاسل التوريد، وقمع تنمية الصين، لم تؤدِّ إلا إلى تعزيز قدرتها على الابتكار الذاتي، وتسريع وتيرة الإنجازات العلمية المستقلة."