"متعبة” و”مياس” يتألقان في أشواط اللقايا بمهرجان العين للهجن

العين في 9 يوليو / وام / تواصلت، لليوم السادس على التوالي، منافسات مهرجان العين لسباقات الهجن، حيث شهد ميدان الروضة بمنطقة العين صباح اليوم، إقامة أشواط فئة اللقايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 3 كيلومترات، وسط مشاركة واسعة وتنافس قوي في 15 شوطاً.

وتمكنت “متعبة” لمالكها أحمد علي بن محمد الكتبي من انتزاع ناموس الشوط الأول لفئة اللقايا الأبكار، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 4:31:26 دقيقة. وفي الشوط الثاني، حقق “مياس” لأحمد محمد بن علي الكتبي المركز الأول وناموس القعدان بتوقيت مميز بلغ 4:30:37 دقيقة، ليكون أفضل توقيت في الأشواط جميعها.

كما نالت “سمحة” لمبارك بن جوعان بن قطام العامري ناموس الشوط الثالث لفئة الأبكار بزمن 4:39:77 دقيقة، فيما تصدر “مغادر” لعبدالله سيف بن مبارك الخييلي الشوط الرابع للقعدان بتوقيت 4:30:63 دقيقة. وفي الشوط الخامس، حصدت “مشغلة” لحميد سعيد بن خليفة الدرعي المركز الأول بعد أداء مميز أنهت من خلاله السباق بزمن 4:34:31 دقيقة.

أما نتائج الأشواط من السادس وحتى الخامس عشر، فقد أسفرت عن فوز “وعد” لسعيد محمد حميد بن قنون الدرعي بالشوط السادس، و”قماري” لعبدالله محمد بن سالم الراشدي بالشوط السابع، و”الهبيبة” لناصر علي بن خصيبه الظاهري بالشوط الثامن، و”أبراج” لمحمد حميد بن محمد الدرعي بالشوط التاسع، و”بغداد” لمحمد خميس بن سالم المنصوري بالشوط العاشر، و”قمرية” لمحمد علي سيف بن نغموش الحبسي بالشوط الحادي عشر، و”منصورة” لسعيد سليم بن علي العامري بالشوط الثاني عشر، و”العابر” لهزاع صبيح بن سالم الغيلاني بالشوط الثالث عشر، و”غزر” لعوض سعيد بالكيلة العامري بالشوط الرابع عشر، و”وشام” لعلي خليفة بن محمد شاهين المرر بالشوط الخامس عشر.

وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً لافتاً، وسط أجواء حماسية عكست عمق ارتباط المجتمع الإماراتي برياضة سباقات الهجن، ورسوخها كإرث ثقافي ورياضي أصيل.