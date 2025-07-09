صدارة رباعية للسيدات في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

الشارقة في 9 يوليو/ وام/ تقاسمت 4 لاعبات صدارة فئة السيدات في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، بمشاركة 141 لاعباً ولاعبة في فئات المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث.

ورفعت كل من وافية درويش المعمري (نادي العين)، وأحلام راشد (نادي دبي)، وعنود عيسى (نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة)، وزينب المعمري (نادي العين)، رصيدهن إلى 4 نقاط بعد الجولة الخامسة، ليتقاسمن المركز الأول في فئة السيدات.

وفي الفئة المفتوحة، حافظ أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج على الصدارة بالعلامة الكاملة (5 نقاط من 5 جولات)، بينما تقدّم عمار السدراني لاعب الفجيرة إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متساوياً مع إبراهيم سلطان (نادي دبي)، وحمدان إدريس (نادي أبوظبي).

حضر افتتاح الجولة الخامسة هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعثمان موسى، عضو مجلس إدارة نادي دبي، وعبدالله مراد المازمي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد عبدالله، المدير الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج.

وفي فئة تحت 8 سنوات للأولاد، واصل محمد المعيني (نادي الشارقة) صدارته برصيد 7 نقاط من 7 جولات، يليه أحمد عبدالله الزحمي (نادي الفجيرة) بـ6 نقاط.

أما في فئة تحت 10 سنوات للأولاد، فتقاسم الصدارة زايد آل علي (نادي العين)، وسيف العفيفي (نادي أبوظبي)، برصيد 6 نقاط لكل منهما من 7 جولات.

وعلى صعيد الإناث، فازت ميرة الخاطري (نادي فتيات رأس الخيمة) بلقب فئة تحت 8 سنوات برصيد 6 نقاط، تلتها فاطمة راشد (نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة) بـ5 نقاط، ثم فاطمة سعيد الشحي (نادي فتيات رأس الخيمة) بـ4 نقاط.

وفي فئة تحت 10 سنوات للإناث، أحرزت حفصة عيسى (نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة) المركز الأول برصيد 6.5 نقطة، وحلت زميلتاها مريم خالد في المركز الثاني بـ6 نقاط، وبدرية السويدي ثالثة بـ5 نقاط.