"ألعاب القوى" يختار 5 لاعبين للبطولة العربية والألعاب الآسيوية

دبي في 9 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد اختيار 5 لاعبين بفئتي الناشئين والشباب في رمي الجلة والقرص والمطرقة، للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بتونس من 23 إلى 27 أغسطس، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب "البحرين 2025"، والمقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر.

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على كل من سالم المقبالي، ومحمد عادل، وخالد أحمد سليمان، وسلمى المري، ووديمة المري، للمشاركة مع المنتخب في البطولتين.

وأكد اتحاد ألعاب القوى في بيان اليوم بمناسبة الإعلان عن المشاركة في البطولتين، انطلاق معسكر إعداد للمنتخب في سلوفينيا، اليوم ويستمر حتى موعد البطولة العربية لتجهيز اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بإشراف طاقم فني متخصص.

ويتضمن المعسكر تدريبات يومية على تقنيات الرمي، والتحليل الفني للأداء، والجوانب التكتيكية والذهنية، لتعزيز قدرات اللاعبين، ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتطوير منتخبات الرمي، وتمكين اللاعبين من المنافسة الإقليمية والدولية.