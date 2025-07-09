انطلاق أعمال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"

فيينا في 9 يوليو /وام/ انطلقت اليوم أعمال الندوة الدولية التاسعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، تحت شعار "رسم المسارات معاً .. مستقبل الطاقة العالمية"، بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعدد من وزراء الطاقة والنفط بمشاركة رؤساء شركات الطاقة العالمية وخبراء الاقتصاد وممثلي المنظمات الدولية.

وأكد الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، في كلمته الافتتاحية أهمية الحوار والتعاون المشترك في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.

من جانبه ثمّن سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في كلمته دور منظمة أوبك كمنصة للحوار تعمل على تأمين الطاقة بأسعار مناسبة في ظل أوضاع غير مستقرة وغير واضحة، وشدد على أهمية التعاون والتواصل بين جميع الدول في مجال الطاقة مؤكدا استمرار بقاء النفط والغاز كمصدر للطاقة وركيزة أساسية في تنمية اقتصادات الدول النامية، بالرغم من تنامي الطاقات المتجددة.

وفي كلمته حث فولفجانغ هاتمنسدورفر، وزير الطاقة والاقتصاد النمساوي على التعاون بهدف الوصول إلى حلول لتحديات الطاقة، لافتاً إلى أن النفط يوفر نحو 30% من الحاجة العالمية للطاقة.