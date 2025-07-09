تعاون بين "M42" و"جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" لتطوير رعاية المرضى المعززة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 9 يوليو / وام / أعلنت شركة M42، الرائدة عالميا في مجال الصحة والمدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية"، المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية والتشخيصات الصيدلانية والحلول الرقمية السحابية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير التشخيص وتقديم رعاية أكثر تخصيصا للمرضى، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية الذكية بدولة الإمارات.

وستعمل الشراكة الجديدة بين الجانبين على الاستفادة من نقاط القوة المشتركة في مجالات الحلول التقنية المتقدمة، حيث ستبحث الشركتان فرص التعاون في مبادرات تسويقية مشتركة تهدف إلى تقديم نموذج رعاية صحية أكثر ترابطا وذكاء في المنطقة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة السريرية والتشغيلية.

كما ستعتمد الشراكة على الدمج بين منصات M42 المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتكنولوجيا الصحية، والخبرة العريقة التي تمتلكها "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" في تطوير تقنيات الرعاية الطبية، بهدف ابتكار حلول فعالة لمواجهة أبرز التحديات في أنظمة الرعاية الصحية، وتحقيق نتائج تشغيلية وتجارية مستدامة.

ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع تحليل البيانات متعددة الأنماط، تسعى الشركتان إلى تسريع وتيرة تطوير المنتجات الصحية، وتعزيز مكانة المنطقة كمركز متنامٍ للابتكار في علوم الحياة.

وقال ديميتريس مولافاسيلس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في M42، إن التعاون مع جنرال إلكتريك يمثل خطوة متقدمة في جهود إعادة صياغة أنظمة الرعاية الصحية التقليدية، وتحقيق أثر إيجابي ملموس على حياة الأفراد.

وأضاف : من خلال توحيد قدراتنا، سنسهم في تطوير حلول تقنية لمواجهة أصعب التحديات في القطاع الصحي، وتقديم نتائج قابلة للقياس تخدم المرضى والأنظمة الصحية على حد سواء، ولا تقتصر رؤيتنا على مستقبل الطب الدقيق والرعاية الذكية، بل نحرص على ترسيخ هذه الرؤية انطلاقًا من دولة الإمارات نحو العالم.

وأكد كونستانتينوس ديليجيانيس، رئيس منطقة الأسواق الناشئة في أوروبا وإفريقيا لدى جنرال إلكتريك للرعاية الصحية مواصلة الالتزام بالابتكار وتطوير الرعاية الصحية الدقيقة من خلال شراكات إستراتيجية مؤثرة، مشيرا إلى أن التعاون مع M42 يجسد تكاملا مميزا بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والخبرة السريرية، بما يعزز من القدرة على تقديم رعاية ذكية ومترابطة تسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى في مختلف أنحاء العالم.

وتتماشى هذه الشراكة مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في الرعاية الصحية، من خلال تقديم نماذج علاجية متقدمة تتمحور حول المريض وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت M42 قد طورت بالتعاون مع "ديافيرم" منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على خبرة تتجاوز 30 عاماً في مجال الغسيل الكلوي، وأسهمت في تقليل معدلات الوفاة وفترات البقاء في المستشفى، من خلال التنبؤ بالحالات التخثرية قبل حدوثها.

كما طوّرت الشركة نموذج "Med42"، وهو نموذج لغوي كبير متخصص بالحالات السريرية ومتاح كمصدر مفتوح للبحث العلمي.

وفي مجال التشخيص، توفر تقنية جهاز AIRIS-TB المدعومة بالذكاء الاصطناعي من M42 نحو 2000 فحص يومي بالأشعة السينية للصدر للكشف عن مرض السل، مقارنة بـ200 فحص فقط عبر الطرق التقليدية.