وزارة الرياضة تعيد تشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي

دبي في 9 يوليو/ وام / أصدرت وزارة الرياضة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البنية المؤسسية للقطاع الرياضي، وتعزيز دوره في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، والارتقاء بمستويات التدريب والطب الرياضي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويأتي القرار في سياق حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتعزيز الأداء الإداري والمهني للمؤسسات الرياضية الوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الرياضية المستدامة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الوصول بالرياضة الإماراتية إلى أعلى مستويات التميز والاحترافية.

وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، برئاسة سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، .. سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وسعادة فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، والسيدة صفا تريم، المدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، والدكتور زياد صالح، خبير التأهيل الرياضي.

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، برئاسة سعادة غانم مبارك الهاجري، الذي أكد، أن المجلس الجديد يضم طاقات وخبرات رفيعة قادرة على النهوض بأداء المركز، وتعزيز مكانته كمؤسسة وطنية مرجعية في مجالات التدريب الرياضي والتأهيل والطب الرياضي.

وقال إن إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي تمثل انطلاقة جديدة تعكس التوجهات الوطنية في دعم الرياضة وتطوير منظومتها المؤسسية والمعرفية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات نوعية في آليات العمل وبرامج التأهيل، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات الرياضيين والمدربين والإداريين في مختلف التخصصات.

وأضاف أن المجلس الجديد يضع نصب عينيه تعزيز منظومة التأهيل الرياضي، وتبني الحلول الرقمية، وتطوير المحتوى العلمي والتدريبي، إلى جانب دعم رياضيي النخبة من خلال برامج متخصصة تراعي أعلى معايير الكفاءة والاحترافية، مؤكداً أن العمل سيكون مؤسسياً، تشاركياً، ويعتمد على الابتكار وتكامل الجهود.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الأساسية، من بينها اعتماد التصور المقترح لإعادة هيكلة المركز إدارياً، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز التخصصات التشغيلية، بالإضافة إلى توزيع المناصب داخل المجلس وتشكيل اللجان المساندة، واعتماد مقرر ومنسق للمجلس لتيسير أعماله وتنظيم جلساته الدورية.

وأقر الاجتماع آلية جديدة للتعاملات الإدارية والمالية، في إطار منهجية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتدعم كفاءة اتخاذ القرار، وتم في ختام الاجتماع استعراض عدد من المقترحات التطويرية والمستجدات التي من شأنها دعم الخطة الاستراتيجية للمركز خلال المرحلة المقبلة.

ويضع المجلس ضمن أولوياته العمل على تعزيز مكانة المركز كمحور أساسي في المنظومة الرياضية، ومنصة لتبادل الخبرات وصناعة المعرفة الرياضية، من خلال برامج نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، والتدريب المتخصص، والتأهيل البدني والنفسي، إلى جانب إطلاق شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية لتعزيز قدراته التشغيلية والأكاديمية.