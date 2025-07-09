غرفة الفجيرة تبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع أمريكا

الفجيرة في 9 يوليو / وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، إمكانية استفادة الفجيرة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها أمريكا في مجالات التكنولوجيا والطاقة ،والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسياحة والتعليم في إطار مساعيها المستمرة نحو بناء اقتصاد معرفي متطور وتحقيق طموحاتها المستقبلية في الاستدامة .

ثمَن سعادة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تطور وإزدهارالعلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بوجه عام من جهة وبينها وبين إمارة الفجيرة بوجه خاص.

جاء ذلك خلال استقبال سعادته في مكتبه بمقر الغرفة سعاد روبرت راينزالقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، يرافقه وفد رفيع المستوى مختص بالشؤون التجارية والاقتصادية بالقنصلية وحضر اللقاء سعادة كل من عبدالله محمد الظنحاني عضو مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة.

ورحب الشيخ سعيد الشرقي، في مستهل اللقاء بسعادة الفنصل العام والوفد المرافق له وأعرب عن أمله أن تسهم زيارة القنصل العام الأمريكي للغرفة في دعم وتطوير العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص بين الطرفين.

وقدم سعادة مدير عام الغرفةعرضاً حول السمات التي تتميز بها إمارة الفجيرة مشيراً إلى موقعها الجغرافي المتميز واطلالتها على خليج عمان والمحيط الهندي ودورها كثاني مركز في العالم في مجال تخزين النفط ومشتقاته ومركزها ضمن أكبر ثلاثة دول بالعالم في مجال تزويد السفن بالوقود، كما تطرق إلى ما تتوفر بها من خامات تعدينية تستغل في صناعة الأسمنت والصوف الصخري ومواد البناء.

وأوضح أن الفجيرة ترتبط تجاريا مع الولايات المتحدة الامريكية وبلغ حجم التبادل التجالري بينهما أكثر من 240 مليون درهما عام 2024 .

وأضاف الهنداسي أن هنالك 19 شركة أمريكية مسجلة لدى الغرفة وتعمل في مجالات تخزين وتجارة المنتجات النفطية وخدمات الشحن البحري والاستشارات الهندسية المعمارية والهندسة المدنية والتخليص الجمركي وتجارة الحاسب الآلي وتجارة معدات الاتصال والتجارة العامة.

وأكد أن إمارة الفجيرة توفر بيئة ملائمة للراغبين في دخول سوق العمل فيها في اطار حرصها على تنوع الموارد التي تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أعرب سعادة قنصل عام الولايات المتحدة عن شكره للغرفة لحسن الاستقبال، وأشاد بما تشهدها الفجيرة من نهضة تنموية شاملة وما تتمتع بهامن مواقع سياحية ووجود فنادق ذات مستوى عالمي.

وقدم القنصل العام دعوة للغرفة لابتعاث وفد اقتصادي لأمريكا للقاء أصحاب الاعمال وإمكانية التعاون فيما يعود بالنفع على الجانبين .

وشكر سعادة مدير عام الغرفة سعادة القنصل على الدعوة وأشار إلى أمكانية ترتيب الزيارة لتعريف القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة على الفرص المتوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.