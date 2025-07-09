99 % نسبة رضا المتعاملين بمركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان

عجمان في 9 يوليو/ وام / حقق مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة عجمان نتائج متميزة خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلًا نسبة رضا عامة عن الخدمات بلغت 99%، ونسبة رضا المتعامل عن الرحلة وصلت إلى 100%، وذلك بحسب مؤشرات نظام مرصد الخدمات “نبض المتعامل”.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع نسبة استخدام القنوات الذكية من قبل المتعاملين إلى 96.35% من إجمالي المعاملات المنجزة، مقارنة بـ 95.18% للفترة ذاتها من عام 2024، كما بلغ إجمالي المعاملات المنفذة عبر مختلف القنوات خلال النصف الأول من العام الحالي 297,406 معاملة، مقارنةً بـ 202,128 معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة تفوق 47%.

وقال العقيد عبد الله حميد المطروشي نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين إن هذه النتائج تعكس أثر المبادرات المبتكرة التي أطلقها المركز، ومن أبرزها مبادرة "لخدمتكم الاستباقية" المخصصة لكبار المواطنين، ومبادرة "تصريح استخدام مواقف أصحاب الهمم الرقمية" عبر التطبيق الذكي لشرطة عجمان، ومبادرة "جلسات مختبر الابتكار مع المتعاملين" لرصد الملاحظات وتطوير الخدمات، ومبادرة "وقتك أولاً" لقياس زمن تقديم الخدمة والالتزام به، ومبادرة "الردهة الذكية" التي تتيح تقديم الخدمات عبر القنوات الذكية داخل المركز.

وأشار إلى أن زمن تقديم الخدمة بلغ 54 ثانية فقط، في حين لم يتجاوز زمن الانتظار دقيقة واحدة و6 ثوانٍ، مع تحقيق نسبة التزام كاملة بزمن تقديم الخدمة والانتظار، ما يعكس كفاءة الإجراءات الداخلية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.

وأكد العقيد المطروشي التزام المركز بمواصلة تطوير خدماته الذكية وتحسين تجربة المتعاملين، دعمًا لرؤية حكومة دولة الإمارات في تقديم خدمات مترابطة، ذكية، واستباقية تتمحور حول المتعامل وتحقق أعلى مستويات الرضا.