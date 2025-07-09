شرطة دبي تنظم برنامج “قادة أمن المستقبل” بمشاركة 200 طالب

دبي في 9 يوليو/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة “أمن المدارس”، فعاليات برنامجها التوعوي “قادة أمن المستقبل” بمشاركة 200 طالب من منتسبي البرنامج الصيفي الطلابي 2025، وذلك بالتعاون مع مركز حماية الدولي، بهدف تنمية وعيهم الأمني وتعزيز ثقافتهم في مجالي الأمن والسلامة.

وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن برنامج “قادة أمن المستقبل” يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأهيل الجيل القادم عبر رفع مستوى الوعي الأمني بالتحديات الراهنة، وإعدادهم لتحديات المستقبل من خلال غرس مفاهيم التعلم المستمر، إلى جانب تنمية الصفات القيادية فيهم، وذلك من خلال برامج تعليمية وزيارات ميدانية للإدارات الشرطية المختلفة.

وأكد حرص شرطة دبي على دعم الطلبة من خلال مبادرات تثقيفية وتوعوية مستمرة، والتواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة.

من جانبها، أوضحت مريم عيسى صنقور، نائب رئيس فريق مبادرة أمن المدارس، أن فعاليات البرنامج شملت زيارة الطلبة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومتحف شرطة دبي، ومركز الاتصال 901، ومركز الشرطة الذكي SPS، حيث استمعوا إلى شرح مفصل حول دور شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.