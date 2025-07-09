شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "معًا لظل آمن" لحماية العمال

أبوظبي في 9 يوليو/ وام / نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين التابعة لمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي مبادرة "معًا لظل آمن" استهدفت فيها 500 فرد من فئة العَمال الذين يعملون في مختلف المهن في عدد من مناطق مدينة العين، وذلك ضمن جهودها المستمرة في عام المجتمع 2025 لتعزيز السلامة المجتمعية والحفاظ على صحة أفراد المجتمع خلال فصل الصيف.

وأكد العقيد سعيد علي الحساني نائب شؤون الدوريات الأمنية - العين بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة، وتعزيز القيم الإنسانية والتكافل المجتمعي، مشيرا إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع والمؤسسات المجتمعية في حماية هذه الفئة الحيوية، خاصة في الظروف المناخية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مسيرة النمو والبناء.

وتضمنت المبادرة توزيع عبوات مياه باردة وقبعات شمسية وغيرها من المستلزمات الوقائية لحمايتهم من حرارة الشمس، كما ساهم فريق فرع التوعية والتثقيف المروري - منطقة العين في توعية العمال بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة من خلال توزيع مطويات إرشادية بعدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من العَمال والفئات المساعدة من مختلف الجنسيات.

وشهدت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من العَمال الذين أعربوا عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مثمنين الدور الإنساني والإجتماعي لشرطة أبوظبي واهتمامها المتواصل بسلامتهم وراحتهم.