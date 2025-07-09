مبادرة "صكوك الوقف" تحصد ختم "مشروع الأثر المستدام الموثق"

دبي في 9 يوليو / وام / حصلت مبادرة "صكوك الوقف"، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بالشراكة مع شركة الصكوك الوطنية، على ختم "مشروع الأثر المستدام الموثق" من "مجرى"، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في الإمارات.

ويأتي هذا التكريم تقديرا للدور المتميز للمبادرة في ابتكار أداة وقفية حديثة تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، تهدف إلى تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة بما يتوافق مع رؤية الإمارات وأهداف التنمية العالمية.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أن مبادرة "صكوك الوقف" حققت إنجازا نوعيا في ابتكار أدوات وقفية حديثة تعتمد على صكوك استثمارية مرنة تهدف إلى تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أن المبادرة أرست معيارا جديدا للاستثمار الوقفي المعاصر بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده.

وقالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إن هذا التكريم يعكس ثمرة جهود مبادرة "صكوك الوقف" في تقديم حلول وقفية مبتكرة تدمج بين القيم الإسلامية الأصيلة وأحدث أساليب التمويل وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة في التنمية المستدامة عبر أدوات مرنة تساهم في الارتقاء بجودة الحياة ومواكبة تطلعات المجتمعات المعاصرة وتحقيق أثر انساني ملموس.

وتعد مبادرة "صكوك الوقف" أول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات تطبيقا للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات إذ تتيح المبادرة من خلال وقف مبتكر وفريد ومرن لكافة فئات المجتمع أن يصبحوا عنصرا فاعلا ومؤثرا في تعزيز العطاء والمشاركة في حلقة من الخير المستمر.