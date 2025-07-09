"دبي الإسلامي" يخصص دعما ماليا للفئات المستحقة عبر هيئة تنمية المجتمع

دبي في 9 يوليو/ وام / خصص بنك دبي الإسلامي مبلغ 20 مليون درهم من أموال الزكاة لدعم الفئات المستحقة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي وذلك استمراراً للشراكة بين الطرفين والرامية إلى توظيف أموال الزكاة لتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية للحالات الإنسانية وتعزيز جودة حياة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض في الإمارة.

وتعكس هذه المساهمة التزام بنك دبي الإسلامي المتواصل بدعم برامج المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية من أجل بناء منظومة دعم مستدامة تحقق أثراً مباشراً على الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأكدت هيئة تنمية المجتمع أن هذا التبرع سيساهم في تعزيز موارد صندوق التنمية المجتمعية التابع للهيئة والموجهة للفئات المستحقة بما يقدم نموذج ناجح من التعاون القائم على الشفافية والدراسة الدقيقة لاحتياجات الحالات ويضمن توجيه أموال الزكاة بالشكل الأمثل وبما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت شيخة الجرمن المديرة التنفيذية لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع إن مساهمات بنك دبي الإسلامي تعطي مثالا واضحا لالتزام القطاع الخاص تجاه مسؤولياته المجتمعية وحرصه على دعم منظومة التكافل الاجتماعي في دبي كما تعزز هذه الشراكة من قدرة الهيئة على التدخل السريع لمعالجة احتياجات الفئات المستحقة والارتقاء بجودة حياتهم.

وأكدت حرص هيئة تنمية المجتمع على إجراء تقييم شامل للحالات لضمان استفادة الفئات المستحقة لأموال الزكاة بطرق تحقق الاكتفاء والاستقرار سواء عبر الدعم المالي المباشر أو توفير سبل التمكين والاستقلالية.