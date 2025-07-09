صقر غباش : قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال تتويج لجهود دبلوماسية نوعية بقيادة عبدالله بن زايد

أبوظبي في 9 يوليو / وام / ثمن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بالموافقة على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.

كما أكد معاليه على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني الاتحادي بالبرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واعتبر معاليه أن إزالة اسم الدولة من القائمة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم بشكل مباشر في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.