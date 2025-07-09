"ثقافة وسياحة أبوظبي" تنظم مخيم "أجيال السياحة" بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي للضيافة

أبوظبي في 9 يوليو/ وام / تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش الدورة الجديدة من برنامجها السنوي المخيم الصيفي أجيال السياحة على مدار أسبوعيّن من 14 إلى 24 يوليو 2025، مستهدفةً الطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً والمهتمين بمتابعة مسيرتهم المهنية في قطاع السياحة والضيافة.

ويُسهم المخيم في صقل قدرات الطلبة ومهاراتهم عن طريق التدريب النظري والعملي والورش التطبيقية والتجارب التفاعلية التي تُعزز فهمهم لأنشطة القطاع، وترسّخ مفاهيم التميّز في الخدمة، والضيافة، والتفاعل الثقافي.

ويكتسب البرنامج زخماً إضافياً هذه الدورة عبر الشراكة مع أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، التي تُدار تحت إشراف "لي روش"، المؤسسة التعليمية العالمية المتخصصة في مجالات الضيافة والترفيه، وتسعى إلى تنمية المهارات المعرفية الأكاديمية والعملية في قطاع الضيافة، وتطوير قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في هذا القطاع في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي “ يواصل المخيم الصيفي أجيال السياحة ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لصقل مهارات الشباب الإماراتي، وتمكينهم في قطاع السياحة من خلال شراكتنا مع أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش ويجمع البرنامج بين أرقى مستويات الخبرة الأكاديمية والمهنية العالمية، وجوهر الضيافة الإماراتية المُفعمة بالأصالة والكرم، لإعداد أجيال المستقبل من الكوادر المواطنة المؤهلة لتمثيل وجهتنا بكفاءة”

وأضاف أن قطاع السياحة والضيافة يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في أبوظبي، حيث نمضي في دعم الشباب الإماراتي وتشجيعهم على العمل في هذا القطاع الحيوي، ومنحهم فرصة المساهمة في تحقيق رسالتنا الرامية إلى مشاركة أبوظبي مع العالم".

من جانبها قالت جورجيت ضافي، المديرة العامة لأكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش، إن التعليم النوعي هو المفتاح لصقل قدرات الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم ولا تقتصر شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي على المخيم الصيفي أجيال السياحة فحسب، بل تشكّل أيضاً منصة تمكّن الشباب من تحويل شغفهم إلى مسار مهني ناجح.

وأضافت أنه من خلال دمج التميّز السويسري في مجال الضيافة مع تراث أبوظبي الثقافي الغني، نمنح الشباب الإماراتي أدوات القيادة بثقة وتميّز على المستوى العالمي. وسيتعرّف المشاركون في المخيم الصيفي أجيال السياحة على ستة مجالات أساسية تشكّل الركائز المهنية لقطاع الضيافة، وتشمل: الاستقبال، وفنون الطهي، ومهارات الباريستا، وإدارة خدمات الغرف، وتسويق الضيافة، والتميّز في تقديم الخدمة ضمن تجارب الطعام الفاخر.