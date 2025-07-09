علي النعيمي يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة

أبوظبي في 9 يوليو/ وام / التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في أبوظبي، سعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز جسور التواصل والحوار والتفاهم في مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم أحد الأدوات المؤثرة في دعم العلاقات الثنائية بين الدول ومختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، وتساهم بصورة فاعلة في الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

وتطرق اللقاء إلى الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات والمنطقة، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية ساهمت في ترسيخ أطر التعاون المشترك، خاصة في قضايا الأمن والاستقرار ومختلف مجالات التنمية المستدامة.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة مارتينا سترونغ، عن تقديرها لمتانة العلاقات الأمريكية الإماراتية، مؤكدة أن هذه الشراكة تشهد تطورًا مستمرًا يعكس التزام الجانبين بتوسيع نطاق التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية.