"نسائية دبي" تطلق مبادرة " صيف الخوانيج"

دبي في 9 يوليو /وام/انطلقت أمس فعاليات المبادرة الصيفية "صيف الخوانيج" الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية بدبي للسنة الثانية على التوالي والتي تستهدف فئة الطلبة والطالبات من عمر 6 إلى 14 سنة وتستمر حتى 17 الجاري وسط أجواء من الحماس والإبداع.

وأوضحت سعادة فاطمة العبدالله مدير فرع الخوانيج أن المبادرة التي تستقطب 60 طالبا وطالبة تستمر على مدار اسبوعين بهدف استثمار أوقات فراغهم خلال فترة العطلة الصيفية بطريقة إيجابية وفعالة عوضا عن قضائها أمام الشاشات أو الأجهزة الذكية.

وقالت سعادتها إنه في إطار حرص جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج على صقل مهارات الأطفال وتوعيتهم وتوفير مساحات آمنة لاكتساب مهارات جديدة جاءت مبادرة "صيف الخوانيج 2025" للعام الثاني على التوالي كمحطة تربوية ومجتمعية متميزة تعنى باستثمار وقت الإجازة الصيفية فيما يعود بالنفع والفائدة وذلك ضمن بيئة تعليمية ترفيهية شاملة تستهدف أطفال المنطقة والمناطق المجاورة.

وثمنت سعادتها الدعم الكبير من الجهات الحكومية لإنجاح وتنفيذ هذه المبادرة من بينهم القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الثقافة والفنون والدفاع المدني بدبي إلى جانب شركائنا في العطاء "نهضة دبي" و"فريق شكرا لعطائك التطوعي" الذين كان لهم دور فعال في إثراء الفعاليات وتوسيع أثرها المجتمعي.

من جانبها أوضحت منى المعصم المنسق الرئيس للفعاليات في الجمعية أن المبادرة تشتمل على باقة متنوعة من الفعاليات والورش المهارية والبرامج ذات المحتوى المتنوع والذي يجمع بين المتعة والمعرفة والأنشطة الرياضية والبرامج التوعوية والثقافية بالإضافة إلى فعاليات تعليمية في مجال الذكاء الاصطناعي مما ساهم في تحفيز عقول الأطفال وتوسيع مداركهم.

