"عقاري الشارقة " تعزز تحولها الرقمي في مختلف خدماتها

الشارقة في 9 يوليو / وام / أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن إطلاق النسخة المطورة من موقعها الإلكتروني (www.shjrerd.gov.ae) في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات العقارية وتقديم تجربة رقمية متكاملة لكافة المتعاملين.

ويواكب الموقع الإلكتروني الجديد متطلبات التحول الرقمي ويُلبي احتياجات المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري بالإمارة بأعلى مستويات الكفاءة والسهولة في ترجمة عملية لتوجيهات ورؤية حكومة الشارقة نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة تعزز من جاذبية السوق العقاري وتدعم البيئة الاستثمارية المستدامة.

وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن الموقع الإلكتروني المطور يمثل محطة جديدة في مسيرتنا نحو التحول الرقمي الكامل وهو يعكس التزامنا بتقديم خدمات عقارية ذكية ومرنة تواكب تطلعات مختلف فئات المتعاملين من أفراد ومطورين عقاريين وشركات واتحاد ملاك وبنوك وغيرهم وتُعزز من مكانة الشارقة كمركز عقاري رائد في المنطقة.

وأشار الشامسي إلى أن الدائرة تضع في مقدمة أولوياتها راحة المتعاملين وسعادتهم وتوفير المعلومات والقنوات التي تمكنهم من الحصول على الخدمات على مدار الساعة بجودة عالية وفي أسرع وقت وبأقل جهد لافتاً إلى أن الإصدار الجديد للموقع الإلكتروني للهيئة يتضمن العديد من التحديثات المطورة والعناصر المرئية الجديدة التي تقوم على التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات المطبقة في المواقع الإلكترونية إضافة إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع بسهولة على أحدث الأخبار والمبادرات والمشاريع التي تنفذها الدائرة بما يسهم في تعزيز التواصل بين الدائرة والمتعاملين داخل الدولة وخارجها.

ويقدم الموقع الإلكتروني الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية المصنفة وفقاً لفئات المستخدمين بما يلبي احتياجاتهم بكفاءة وسهولة فبالنسبة للمطورين العقاريين تشمل الخدمات: تسجيل المشاريع العقارية وتصديق عقود البيع المبدئية ومتابعة المشاريع العقارية وطلب تشكيل جمعيات اتحاد الملاك.

أما اتحادات الملاك فتستفيد من خدمات طلب تسجيل شركة الإشراف الإداري وإصدار شهادة قيد مجلس إدارة الجمعية واعتماد تصريح رسوم الخدمات والصيانة وتقديم الشكاوى.

وتتوفر للجهات الحكومية خدمة الإفادة عن الأملاك في حين يمكن للأفراد الاستفادة من خدمات التمليك وإصدار بدل فاقد للسندات والتثمين وتحديث بيانات الملاك كما يوفر الموقع للبنوك خدمات متخصصة تشمل الرهن وفك الرهن وزيادة وتعديل الرهن مما يسهم في توفير تجربة إلكترونية سلسة ومتكاملة لكافة الأطراف المعنية بالقطاع العقاري.