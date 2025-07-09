ندوة دولية بالشارقة تمهد لدراسة مشروع موسوعة عالمية في "الوقف والابتداء" في القرآن الكريم

الشارقة في 9 يوليو / وام / انطلقت في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، فعاليات ندوة علمية دولية بعنوان "الوقف والابتداء في القرآن الكريم .. تأصيلاً وتطبيقاً"، والتي ستشكل باكورة لدراسة تأسيس مشروع موسوعة عالمية في هذا العلم الدقيق، بمشاركة 10 باحثين من مختلف الدول العربية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس المجمع، أن هذه الندوة تمثل الخطوة التأسيسية لدراسة هذا المشروع الطموح، الذي يؤمل أن يكون مرجعا عالميا للمختصين وعموم المسلمين، ويجدد الطرح في هذا المجال.

وأوضح الطنيجي أن الهدف من دراسة هذا المشروع هو تيسير هذا العلم وتفعيل دوره في تدبر القرآن وتصويب الأداء، مشيراً إلى أن المجمع يواصل مسيرته البحثية الرائدة لتقديم إضافات نوعية للمكتبة القرآنية.

وتناقش الندوة على مدى يومين، بحضور كبار المسؤولين والمختصين، العديد من المحاور العلمية تشمل علاقة علم الوقف والابتداء بالقراءات والتفسير، وضوابط الترجيح في تعيين مواضعه، وأثره في البلاغة القرآنية.

حضر الندوة سعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام، وسعادة أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وسعادة سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والدكتور امحمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية، وحسين الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والباحثين والمهتمين والمتخصصين وأساتذة الجامعات.