"العربية أبوظبي" تطلق رحلات مباشرة إلى مدينة سيالكوت الباكستانية

أبوظبي في 9 يوليو / وام / أعلنت "العربية أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية والتابعة لمجموعة "العربية للطيران" عن إطلاق وجهة جديدة تربط بين مطار زايد الدولي ومطار سيالكوت الدولي في باكستان اعتبارًا من 17 يوليو الجاري بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا لتوسّع حضورها المتنامي في السوق الباكستاني وتضيف بذلك مطار سيالكوت الدولي كثالث وجهاتها في باكستان بعد مطاري فيصل آباد وملتان الدوليين.

وتُعد سيالكوت إحدى أبرز المدن الصناعية ومراكز التصدير في باكستان وتقع شمال شرق إقليم البنجاب عند سفوح تلال كشمير بالقرب من نهر تشناب وتأتي هذه الخدمة الجديدة استجابةً للطلب المتزايد من المسافرين بغرض الأعمال فضلًا عن الجاليات المقيمة ما يعزز الربط الجوي بين المنطقتين.