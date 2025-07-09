"جيل 71" برنامج صيفي وطني لإعداد جيل يعتز بقيمه وهويته

أبوظبي في 9 يوليو / وام / أطلقت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بالتعاون مع وزارة الأسرة، البرنامج التربوي الصيفي “جيل 71”، الذي يستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عامًا من مختلف أنحاء الدولة، ويُقام تماشيًا مع إعلان 2025 عامًا للمجتمع في دولة الإمارات.

ويُعد البرنامج مبادرة وطنية مبتكرة تهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والسلوكيات الإيجابية لدى النشء، من خلال ورش تدريبية تفاعلية تُعقد خلال العطلة الصيفية في أربع مدن بالدولة. ويُقدَّم البرنامج بالمجان وباللغة العربية، ويُنفذ بشكل منفصل للفتيان والفتيات، مع منح جميع المشاركين شهادة مشاركة ولقب “سفير السنع” تكريمًا لاجتيازهم التدريب.

وجاء اختيار اسم "جيل 71" استلهامًا من عام الاتحاد 1971، تأكيدًا على أهمية بناء جيل يحمل إرث المؤسسين، ويواصل المسيرة بقيم أصيلة وولاء راسخ لوطنه.

وتشمل مواعيد انعقاد البرنامج: مدينة أبوظبي: من 14 إلى 17 يوليو 2025 ومدينة العين: من 21 إلى 24 يوليو 2025 اما مدينة دبي: من 28 إلى 31 يوليو 2025 ومدينة رأس الخيمة: من 4 إلى 7 أغسطس 2025 حيث تُقام جميع الورش في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحًا إلى 1:00 ظهرًا، في مقر الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بأبوظبي، إلى جانب عدد من المواقع المختلفة في العين ودبي ورأس الخيمة.

قالت معالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة: "يمثل برنامج جيل 71 ترجمة واقعية لرؤية دولة الإمارات في تمكين الأسرة وتعزيز دورها التربوي، من خلال محتوى تثقيفي وتطبيقي يرسخ القيم الإماراتية لدى الأطفال. ويُسعدنا أن نقدمه بشكل مجاني وباللغة العربية، دعمًا لكافة الأسر وتمكينًا لأبنائنا من المشاركة فيه بسهولة. نؤمن أن بناء المجتمع يبدأ من الطفولة الواعية، وأن الاستثمار في هذا الجيل هو ضمانة حقيقية لمستقبل مزدهر ومستدام".

وبدورها قالت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: "صُمم جيل 71 ليكون أكثر من مجرد برنامج صيفي؛ إنه تجربة تعليمية تغرس المهارات، وتحيي القيم، وتعزّز الهوية في أذهان الأطفال. نطمح من خلاله إلى بناء جيل إماراتي واثق، متمسك بأصالته، ومهيّأ للمساهمة الفاعلة في بناء وطنه". ويُجسد “جيل 71” نموذجًا وطنيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الأسرة، وتنشئة جيل جديد يؤمن بالمسؤولية، ويفتخر بجذوره، ويسهم بفاعلية في مسيرة التنمية.