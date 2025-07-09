الإمارات وباكستان تبحثان التعاون في المجالات المالية

دبي في 9 يوليو / وام / بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مع معالي بلال أظهر كياني، وزير دولة للشؤون المالية والسكك الحديدية، رئيس وحدة تنفيذ برامج رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المالية، وعلى رأسها توسيع نطاق التعاون في مجالات السياسات المالية وإدارة الإيرادات العامة.

وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية بدبي، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني على متانة العلاقات المالية والاقتصادية التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، مشيراً إلى أن تطوير قنوات التعاون المالي مع باكستان ينسجم مع أولويات دولة الإمارات في دعم الاستقرار المالي الإقليمي، وتمكين أدوات التنمية المستدامة، من خلال شراكات فعّالة تسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز استدامة الموارد في كلا البلدين.

وناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات وبناء شراكات مؤسسية مستدامة، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز التنمية الشاملة في البلدين، في خطوة تعكس التزام البلدين بتطوير شراكة مالية تتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات الاقتصاد العالمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ جسور التعاون بين البلدين في القطاع المالي.