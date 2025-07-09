"موارد الشارقة " تنظم جلسة " الابتكار الحكومي من الفكرة إلى الأثر"

الشارقة في 9 يوليو/وام / نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة؛ جلسة حوارية بعنوان "الابتكار الحكومي من الفكرة إلى الأثر"، وذلك في مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور سعادة ماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية وطاهر المحرزي مدير قطاع الشؤون الإدارية بهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

قدم الجلسة العميد الدكتور طارق جاسم المدفع، مستشار الأمانة العامة للتطوير الحكومي بالشارقة، وشارك فيها نخبة من القيادات والكوادر الوظيفية من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

تناولت الجلسة عدة محاور استراتيجية، شملت بناء بيئة الابتكار في القطاع الحكومي، وآليات تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى استعراض أدوات قياس الأثر وتعزيز الاستدامة المؤسسية.

كما ناقش أهمية الشراكات المؤسسية والتكامل الحكومي كدعائم أساسية لدفع عجلة الابتكار، إلى جانب دور السياسات العامة والتشريعات المرنة في تمكين البيئات الإبداعية.

وجاءت هذه الجلسة ضمن إطار جهود الدائرة في تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للتطوير والتحول الإبداعي، وترسيخ مفاهيم الابتكار كأداة محورية في تحقيق الأثر الحكومي الإيجابي، انسجامًا مع توجهات حكومة الشارقة نحو الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء.

وأوضح سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة الابتكار في بيئة العمل الحكومي، وتسعى باستمرار إلى تمكين الموظفين من تطوير أفكار ريادية تُحدث فرقًا حقيقيًا.

وتعمل الدائرة على ترسيخ منهجيات الابتكار الحكومي، وتمكين الكفاءات من تبني الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مستدام، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو التميز والتطوير المستمر.