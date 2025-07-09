"رواد الشارقة" تعتمد تمويل 4 مشاريع بقيمة 1.55 مليون درهم

الشارقة في 9 يوليو / وام / اعتمدت لجنة تمويل المشاريع التابعة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، في اجتماعها الخامس والثلاثين اليوم، تمويلات جديدة بقيمة إجمالية بلغت مليونا و550 ألف درهم، يستفيد منها 4 مشاريع في الإمارة.

ترأس الاجتماع سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورئيس اللجنة، حيث تمت الموافقة على تمويل مشروعين جديدين بنظام التمويل المباشر، شملت مشروعا تجاريا في منطقة الصجعة بقيمة 200 ألف درهم، ومشروعا مهنيا في مدينة دبا الحصن بقيمة 200 ألف درهم.

كما وافقت اللجنة على تقديم تمويل إضافي لمشروع قائم في القطاع الصناعي بقيمة 450 ألف درهم، وتمويل مشروع آخر في المجال التقني بقيمة 700 ألف درهم عبر التمويل غير المباشر من خلال المصرف.

وبهذه الموافقات، يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على تمويل من "رُوّاد" منذ بداية العام الحالي إلى 9 مشاريع، بقيمة إجمالية بلغت مليونين و670 ألف درهم.

وأكد حمد المحمود أن اللجنة تواصل جهودها الحثيثة في دعم روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتولي عناية تامة بدراسة المشاريع المتقدمة لضمان توجيه الدعم للمبادرات الواعدة التي تضيف قيمة للاقتصاد المحلي، وبما يتماشى مع رؤى إمارة الشارقة في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمقر الدائرة، الرصيد التمويلي لعام 2025 والحسابات المالية للمؤسسة، وقائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل.

كما ناقش أعضاء اللجنة عددا من المقترحات والأفكار لتسهيل خدمات الدعم والتمويل المقدمة للمشاريع من خلال دمج الجوانب الفنية في تقييم المشاريع بالرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتيسير حصول هذه المشاريع في مرحلة تأسيسها على الموردين المناسبين لتلبية احتياجاتها المختلفة ولا سيما في مجال المراقبة الإلكترونية والتصميم والديكور والبناء إلى جانب مقترحات أخرى ترتبط ببيان المستفيد الحقيقي وكشف حماية المستهلك ومعدل التصنيف الائتماني.