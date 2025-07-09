مشاركون وملاك: مهرجان العين لسباقات الهجن خطوة نوعية لتشجيع الرياضات التراثية

العين في 9 يوليو/ وام/ أكد مشاركون وملاك، أن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن في ميدان الروضة بالعين، يؤكد أهمية الحدث الذي يمثل خطوة نوعية لتعزيز الاهتمام بالإرث الوطني الأصيل، وتشجيع الرياضات التراثية، وتحفيز المشاركة للملاك والشباب.

وأكد علي محمد الراشدي، أن ميدان الروضة بالعين يجمع أهل الهجن في سباقات متعددة تتضمن فئات الفطامين والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، بمسافات متنوعة، بدعم القيادة الرشيدة في تنظيم هذا المهرجان بنسخته الأولى، والذي يجمع أبناء الإمارات ودول مجلس التعاون للتنافس في هذه الرياضة التراثية الأصيلة.

وأوضح مسعود العامري أن مهرجان الروضة من الفعاليات المميزة على مستوى دول الخليج بالجوائز القيمة والتنظيم الاحترافي والفئات المشاركة، حيث يجسد نجاحه من خلال الحرص على المشاركة في منافساته المختلفة، من داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة تقدم لأهل الهجن مفاجآت كبيرة تحقق تطلعاتهم وشغفهم بهذه الرياضة التراثية، بما يؤكد مكانة الدولة المرموقة في الاهتمام بالرياضات التراثية.

من جهته قال سالم صالح العامري، إن تنظيم المهرجان في نسخته الأولى بميدان الروضة في العين يؤكد دعم القيادة الرشيدة للرياضات التراثية، ومنح الفرصة لمشاركة الملاك، في هذا القطاع التراثي الحيوي، ما يضمن استدامة الموروث الإماراتي.

وأثنى العامري على جهود اتحاد الإمارات لسباقات الهجن في التحضير للمهرجان، وإنجاز هذا الميدان في فترة قصيرة، والمتابعة الكبيرة لفعاليات المهرجان من جميع الأجيال خاصة الفئات الشبابية والأطفال، بما يعكس ارتباط هذه الرياضة التراثية بالهوية الوطنية.

بدوره وصف حامد النعيمي مهرجان العين لسباقات الهجن، بأنه منصة كبيرة وجامعة لأهل الهجن بالفئات المختلفة، من خلال المشاركة الواسعة من الأدوار التمهيدية انطلاقاً من شهر يوليو الجاري حتى التحديات النهائية في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الأجواء المميزة التي تزامنت مع انطلاق السباقات في الفترة الصباحية بمهرجان الروضة، أضفت على الحدث نجاحاً مهماً، ما يبشر بنجاح لافت للمهرجان في نسخته الأولى وصولاً إلى مهرجانات أخرى في الفترة المقبلة.