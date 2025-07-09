دي بي ورلد - مصر تُنجز مناولة  أكبر سفينة على الإطلاق لنقل شوائب صهر المعادن

العين السخنة، مصر في 9 يوليو /وام/ شهدت "دي بي ورلد - مصر" محطة بارزة في عمليات مناولة الشحنات السائبة، بعد نجاحها في مناولة أضخم سفينة لنقل شوائب صهر المعادن ترسو في ميناء مصري على الإطلاق، في سابقة هي الأولى من نوعها على هذا المستوى في مصر.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سجلّت السفينة "إم في كيبر"، بطولها الإجمالي البالغ 289 متر، وحمولتها التي تصل إلى 152,150 طن متري من شوائب صهر المعادن، رقماً قياسياً جديداً في العمليات التشغيلية لمحطة الحاويات.

وتندرج هذه الشحنة ضمن اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً، ستُمكّن المحطة من مناولة حمولة إجمالية تقارب 300,000 طن، وهي زيادة كبيرة مقارنةً بأحجام الشحنات السابقة.

وقال محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد – مصر": يعتبر نجاح مناولة السفينة ’إم في كيبر‘ ثمرة لاستثماراتنا المتواصلة في البنية التحتية التجارية في مصر، من خلال محطتنا متعددة الأغراض، وحلولنا اللوجستية المتكاملة عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، وكفاءة التشغيل العالية لدى فرق عملنا، كما يُعزز هذا النجاح التزامنا بدعم القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر، ويُبرز قدرة البلاد المتنامية على تلبية متطلبات التجارة العالمية.