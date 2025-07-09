مجلس قيادات الشرطة يناقش عددا من السياسات وسبل تطوير العمل المؤسسي

أبوظبي في 9 يوليو/ وام / ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع الرابع لمجلس قيادات الشرطة للعام الجاري 2025م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة والسياسات والمشاريع في سبيل تعزيز العمل وتطويره بما يتفق مع التوجيهات الحكومية.

واستعرض المجلس ضمن أجندته مواضيع متعلقة بتصنيف الجرائم وتقييم المخاطر وجرائم الأحداث وسبل تعزيز الإجراءات والوسائل للإصلاح والخدمات المقدمة ،واطلع المجلس على نتائج لجنة المخاطر الجنائية للجاليات للعام الجاري 2025م، وتقريرا حول متابعة بلاغات المتغيبين والمخالفين الأحداث، وناقش عدداً من السياسات التي تطبقها وزارة الداخلية، ووضع الاقتراحات والتوصيات المناسبة لها.

كما بحث المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.