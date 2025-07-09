دبي في 9 يوليو/وام/ أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع إطلاق برنامج المستشارين الماليين الشباب ضمن مبادرات المدرسة المهنية لشباب الإمارات.

يهدف البرنامج إلى تأهيل شباب الإمارات لكي يكونوا مستشارين ماليين متخصصين ومعتمدين قادرين على تعزيز الوعي المالي وتحفيز السلوكيات المالية الرشيدة لدى أفراد المجتمع ويأتي ضمن توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 في محور الاقتصاد، ويستهدف تنمية مهارات الشباب المالية وتحفيزهم على الادخار والاستثمار وتحقيق الاستقلال المالي وتمكينهم من تقديم محتوى معرفي وتوعوي، يسهم في ترسيخ ثقافة مالية مستدامة داخل المجتمع الإماراتي.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، أن تمكين الشباب في مجال الثقافة المالية يشكل جزءاً محورياً من الاستراتيجية الوطنية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة حريصة على تزويد الشباب بالفكر والقيم اللازمة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم ومسهمين في استدامة التنمية الاقتصادية الوطنية.

من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن البرنامج يجسد جهود المصرف في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة التوعية المالية، مؤكداً أن الاستثمار في مهارات الشباب المالية يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي ومواكب للعصر الرقمي.

وأكد سعادة وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن البرنامج يمثل ركيزة استراتيجية لإعداد جيل من المستشارين الماليين الشباب القادرين على الابتكار وتقديم حلول مالية ذكية تدعم التنافسية وتعزز مكانة الدولة في القطاع المالي إقليمياً وعالمياً ويرتكز على سبعة مجالات رئيسية تشمل الثقافة المالية والاقتصاد النقدي والتمويل الريادي والاستثمار والأنظمة المالية وصناعة المحتوى والمهارات التدريبية ويجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية وتدريبات مهنية، إضافة إلى جلسات توجيهية وإرشادية مع خبراء محليين ودوليين.

يُشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني الدولة بين 25 و32 عاماً حاصلاً على مؤهل أكاديمي أو خبرة عملية في المجالات المالية ويتمتع بمهارات قيادية وإتقان للغتين العربية والإنجليزية.

يحصل المشاركون بعد استيفاء متطلبات البرنامج على شهادات معتمدة من الجهات الشريكة بما يؤهلهم للعمل مستشارين ماليين ويمكّنهم من الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني ونشر الثقافة المالية في المجتمع.