"جيمس للتعليم " تفتح باب الترشح لجائزة المعلم العالمية لعام 2026

دبي في 9 يوليو/وام/ أعلنت مجموعة جيمس للتعليم فتح باب الترشح أمام المعلمين المتميزين في دولة الإمارات، للمشاركة في جائزة المعلم العالمية لعام 2026، التي تنظمها مؤسسة فاركي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”وقيمتها مليون دولار أمريكي، وتعد الأكبر عالمياً في تكريم المعلمين، إذ استقطبت منذ إنطلاقها عام 2015 أكثر من 100 ألف ترشيح من مختلف دول العالم.

وشهدت نسخة 2025 فوز المعلم السعودي منصور بن عبدالله المنصور نظير إسهاماته في تمكين مئات الأيتام وتعليم السجناء القراءة والكتابة وتسلمها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي وأكد أن المعلمين يكرسون جهودهم يومياً لتمكين الطلاب عبر الشغف والابتكار، داعياً المعلمين الملهمين في الإمارت إلى الترشح لنيل الجائزة ونيل التقدير العالمي الذي يستحقونه.

من جانبه، قال صني فاركي مؤسس الجائزة، إن التعليم ركيزة في مواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي وعدم المساواة والتحولات التكنولوجية وحث معلمي الإمارات على التقدم والمشاركة في تشكيل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.

وأكدت ستيفانيا جيانيني المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في منظمة اليونسكو أهمية دور المعلمين في تطوير المجتمعات، مشيرة إلى تراجع أعدادهم حول العالم وضرورة الاستثمار فيهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وسبق أن تأهلت المعلمة الإماراتية موزة الحفيتي إلى قائمة أفضل خمسين معلماً عام 2025 فيما وصل رياض زمالي إلى القائمة نفسها في 2021.

تستقبل الجائزة طلبات المعلمين الممارسين بدوام كامل أو جزئي من جميع المراحل الدراسية شريطة أن يكونوا ملتزمين بالتدريس لعشر ساعات أسبوعياً على الأقل ويعتزمون الاستمرار في مهنتهم لخمس سنوات قادمة ويشمل التقييم الأداء التعليمي والتأثير المجتمعي والابتكار التربوي ويمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني www.globalteacherprize.org وبثماني لغات مختلفة.