3 وفيات جراء فيضانات في نيو مكسيكو الأمريكية

(نيو مكسيكو) في 9 يوليو/وام/ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، جراء الفيضانات التي ضربت قرية رويدوسو الجبلية، بجنوب ولاية نيومكسيكو الأمريكية ما أدى إلى تدفق المياه والطين والحطام على سفوح الجبال التي تضررت بشكل متكرر على مدار السنوات الأخيرة بسبب حرائق الغابات والفيضانات التي أعقبتها.

وذكرمجلس إدارة قرية رويدوسو في بيان له أن مياه الفيضانات جرفت أمس “الثلاثاء” رجلا وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وصبيا يبلغ من العمر 7 سنوات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ بولاية نيو مكسيكو إن أطقم الطوارئ نفذت 85 عملية إنقاذ على الأقل في المياه السريعة في منطقة رويدوسو بما في ذلك أشخاص كانوا قد حوصروا في منازلهم وسياراتهم.

-خلا-