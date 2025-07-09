السيطرة على حريق اجتاح 3300 هكتار من الغابات قرب تاراغونا الإسبانية

برشلونة في 9 يوليو /وام/ سيطر رجال الإطفاء في إسبانيا، اليوم، على حريق غابات واسع النطاق أتى على أكثر من 3300 هكتار خلال ثلاثة أيام قرب مدينة تاراغونا شمال شرق البلاد.

وذكرت السلطات الإسبانية أن فرق الإطفاء كثفت جهودها الليلة الماضية باستخدام تقنيات متقدمة ما أسهم في إخماد الحريق الذي طال أجزاء من متنزه إلس بورتس الطبيعي في منطقة باولس مشيرة إلى رفع الإغلاق الذي فُرض على بعض البلديات المتضررة.