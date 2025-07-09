مركز سالم بن حم الثقافي يطلق الدورة الـ2 من نشاطه الصيفي

العين في 9 يوليو/وام/ أطلق مركز سالم بن حم الثقافي الدورة الثانية من برنامجه الصيفي لعام 2025، تحت عنوان “مجتمعي الصيفي”وذلك في إطار تفعيل أهداف عام المجتمع، وتوجيه طاقات المشاركين نحو برامج وأنشطة ثقافية وتنموية هادفة.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة المركز، أن البرامج الصيفية تُمثل منصة مثالية لاستثمار أوقات الشباب والناشئة، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتوجيهها نحو خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تواكب مستهدفات الدولة وتنسجم مع روح عام المجتمع 2025، من خلال ما تحويه من مضامين تعليمية وتطوعية وتوعوية.

تتوزع أنشطة البرنامج ما بين فعاليات واقعية تُقام في مقر المركز، وتشمل ورشًا أدبية وفنية وثقافية، تهدف إلى صقل المواهب وتطوير قدرات التفكير، وجلسات توعوية وتعليمية افتراضية، يتم بثها عبر المنصات الرقمية لتوسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد من المشاركين.

ويتضمن البرنامج محورًا خاصًا بـ التطوع التخصصي، يُمكّن المشاركين من تقديم خدمات مجتمعية ضمن تخصصاتهم واهتماماتهم، مما يرسّخ لديهم قيمة العطاء والمسؤولية المجتمعية، ويُسهم في تحفيزهم على الانخراط الإيجابي في خدمة الوطن.

يستمر البرنامج في الفترة 7 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس القادم، ويتضمن جدولًا متنوعًا من الأنشطة اليومية الموجهة لفئات عمرية مختلفة، مع مراعاة التنوع الثقافي والقيمي في المحتوى، بالإضافة إلى تخصيص مساحات للإبداع الفردي والعمل الجماعي.