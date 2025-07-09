ديوكوفيتش وسينر وألكاراز وفريتز يكملون عقد المتأهلين إلى نصف نهائي ويمبلدون للتنس

لندن في 9 يوليو/وام/ تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السادس عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل واحدة، في دور ربع النهائي، بواقع (6-7)، و(6-2)، و(7-5)، و(6-4)، في مباراة ماراثونية استغرقت ثلاث ساعات و11 دقيقة وبذلك بلغ ديوكوفيتش نصف النهائي للمرة الـ14 في تاريخه بهذه البطولة.

يواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، الذي كان قد تأهل بعد تغلبه على الأمريكي بن شيلتون، المصنف العاشر، بثلاث مجموعات دون رد، بنتيجة (7-6)، (6-4)، (6-4)، في ساعتين و19 دقيقة.

وحجز الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميًا وحامل اللقب، مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري بثلاث مجموعات نظيفة (6-2)، (6-3)، (6-3) في ساعة و39 دقيقة، ليلاقي الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الخامس.

وفي منافسات السيدات، تأهلت السويسرية بليندا بينسيتش إلى نصف النهائي بعد فوزها على الروسية ميرا أندريفا، المصنفة السابعة، بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6)، و(7-6)، في لقاء استمر ساعتين و8 دقائق، لتضرب موعدًا مع البولندية إيجا شفيونتيك.

كانت “شفيونتيك” المصنفة الثامنة في البطولة، قد حجزت مقعدها في نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها ببطولة ويمبلدون، بعد فوزها على الروسية ليودميلا سامسونوفا، المصنفة 19، بنتيجة (6-2)، (7-5)، في ساعة و49 دقيقة.