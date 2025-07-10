شركة أمريكية تنتج سيارة كهربائية مداها 1200 كيلومتر

ميونخ في 10 يوليو /وام/ أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية لوسيد، تطوير سيارة كهربائية سجلت رقما قياسيا من حيث المدى الذي تقطعه قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية؛ إذ قطعت مسافة 1205 كيلومترات من مدينة سان موريتس السويسرية إلى مدينة ميونخ في جنوب ألمانيا مرورا بأراضي النمسا.

وقالت الشركة إن السيارة حطمت الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لمدى السيارات الكهربائية البالغ 1045 كيلومترا والمسجل باسم سيارة مرسيدس في اليابان خلال الشهر الماضي.

وبحسب الشركة الأمريكية، نجحت السيارة "لوسيد أير جراند تورينج" في تسجيل الرقم القياسي الجديد مطلع الأسبوع الحالي.

يذكر أن لوسيد التي يقع مقرها في وادي السيليكون بالولايات المتحدة غير معروفة في أوروبا، إذ لم يسجل في ألمانيا سوى حوالي 500 سيارة كهربائية من إنتاجها وفقا للأرقام الرسمية الصادرة في نيسان الماضي.

ويبلغ سعر السيارة الجديدة "أير جراند تورينج" حوالي 130 ألف يورو (152 ألف دولار) وهو ما يجعلها باهظة الثمن.

-خلا-