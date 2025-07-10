بوجاتشار يحافظ على صدارة طواف فرنسا بحلوله وصيفا في المرحلة الخامسة

باريس في 10 يوليو /وام/ حافظ السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات – إكس آر جي، على صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا 2025، بعد حلوله في المركز الثاني خلال المرحلة الخامسة التي تم تنظيمها أمس بنظام سباق الزمن الفردي.

وأنهى بوجاتشار، المرحلة بزمن قدره 36 دقيقة و58 ثانية، متأخراً بفارق 16 ثانية فقط عن المتصدر البلجيكي ريمكو إيفينبول "سودال كويك-ستيب"، بطل العالم والأولمبياد في هذا النوع من السباقات.

وبفضل هذا الأداء، انتزع بوجاتشار، القميص الأصفر للمرة الأولى هذا العام، متقدماً في الترتيب العام بفارق 42 ثانية عن إيفينبول، صاحب المركز الثاني.

كما تصدّر بوجاتشار تصنيفي النقاط وملك الجبال، ليجمع بين ثلاث قمصان في الطواف قبل انطلاق المرحلة السادسة، مؤكداً تركيزه على الحفاظ على الصدارة حتى نهاية السباق في الشانزليزيه.

وفي السياق ذاته، سجل البرتغالي جواو ألميدا، زميل بوجاتشار في فريق الإمارات، زمناً جيداً وضعه في المركز الثامن في المرحلة، ليرتقي إلى المركز السابع في الترتيب العام، بفارق دقيقة و53 ثانية عن المتصدر.

وبعد هذه المرحلة، بات الدنماركي جوناس فينججارد "فريق فيزما–ليز آيه بايك"، بطل الطواف مرتين، في المركز الرابع بفارق دقيقة و13 ثانية عن بوجاتشار، بينما صعد كيفين فوكيلان "أركيا-بي آند بي هوتيلز" إلى المركز الثالث في الترتيب العام.