مدينة فرنسية تقرر إعدام خلايا نحل بعد هجوم غير مسبوق على السكان

باريس في 10 يوليو /وام/ أعلنت المدعية العامة في مدينة أورلياك الفرنسية، اليوم، قرارها بإعدام خلايا النحل المسؤولة عن الهجوم العنيف الذي وقع في وسط المدينة الأحد الماضي، وأسفر عن إصابة 24 شخصًا، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الجارية لتحديد أسباب هذا السلوك العدائي المفاجئ من الحشرات.

وفتحت السلطات القضائية تحقيقًا بتهمة التسبب غير العمد في إصابات، في محاولة لفهم ما الذي دفع النحل إلى مهاجمة المارة بشكل غير معهود، رغم أن الخلية كانت قائمة في نفس الموقع بوسط المدينة منذ نحو عشر سنوات دون تسجيل أي حوادث مشابهة.

وبحسب المدعية العامة، تم نقل خلايا النحل، التي يُقدّر أنها تحتوي على نحو 70 ألف نحلة، إلى منطقة أفيرون بشكل مؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات.

ولم تستبعد النيابة أي فرضية، مشيرة إلى أن فرضية هجوم محتمل من قبل "الدبور الآسيوي"، المعروف بعدائيته للنحل، تبقى مطروحة، لكنها واحدة من عدة مسارات تحقيق، خصوصًا أنه لم يتم العثور على أي أثر مباشر لهذه الحشرات حتى الآن.

من جانبه، رجّح رئيس بلدية أورلياك، بيير ماثونييه، أن يكون النحل قد تصرّف بدافع الدفاع عن النفس نتيجة تعرض الخلية لهجوم خارجي، في حين أكدت المدعية العامة ساندرا دولورم، أن التحقيق يشمل مراجعة مدى التزام صاحب الخلية بالقوانين المنظمة لتربية النحل في المناطق الحضرية.

ويشارك في التحقيق خبراء من المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB)، فيما استقرت حالة اثنين من المصابين الثلاثة الذين دخلوا في حالة حرجة بعد تعرضهم لردود فعل تحسسية شديدة، في حين لا تزال حالة واحدة قيد المتابعة في العناية المركزة.