"جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي" محطة بارزة للاحتفاء بالإنجازات الأكاديمية

رأس الخيمة في 10 يوليو/وام/ أكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة أن جائزة رأس الخيمة للتميّز التعليمي تمثل أرقى ما يمكن أن يحققه التعليم عندما تقترن الرؤية بالإخلاص.

وقالت “ريدج” في كلمة لها خلال احتفال الدورة التاسعة عشرة من الجائزة التي كرم خلاله صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الفائزين بمركز رأس الخيمة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة :" لقد أظهر لنا الفائزون ما يمكن تحقيقه عندما تكون الرفاهية والابتكار والشمول في صميم عملية التعليم والتعلّم تذكّرنا إنجازاتهم بأن التميّز ليس محطة وصول، بل مسيرة مستمرة تتطلب الشجاعة والإبداع والتعاطف بالقدرنفسه .. فخورون بتكريم إنجازاتهم التي تسهم في تطوير حياة الأفراد وتعزيز مستقبل التعليم في رأس الخيمة".

تعكس الجائزة محطة بارزة ونهجاً شاملاً في التميّز من خلال الاحتفاء بالإنجازات في الأداء الأكاديمي، ورفاهية الطلبة، والابتكار في أساليب التدريس، والحفاظ على البيئة، والبحوث التعليمية ذات الأثر الفعّال.

فمن البرامج المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ومبادرات STEAM، إلى الفصول الدراسية الشاملة ومشاريع الحرم الجامعي الصديق للبيئة، أظهر كل فائز أثراً ملموساً وقيادة قوية والتزاماً مستمراً بالتطوير والتحسين.

من جانبها قالت كارولينا يانكوفسكا، مدير مدرسة أكاديمية رأس الخيمة – الحمراء: "نشعر بفخر كبير لحصولنا على جائزة رأس الخيمة للتميّز كأفضل مدرسة في الإمارة هذا التكريم المرموق يُعدّ دليلاً على الالتزام الراسخ، والشغف، وروح التعاون التي تميّز مجتمع أكاديمية رأس الخيمة – الحمراء، بما في ذلك طلابنا المتميزون، وأولياء الأمور الداعمون، وفريق العمل المخلص هذا التتويج يعزز التزامنا برعاية التميّز في التعليم، وتعزيز الابتكار، وبناء بيئة يزدهر فيها كل متعلم".

وفي دورتها التاسعة عشرة، تواصل الجائزة دورها المحوري محرّكا رئيسيا في التزام الإمارة المتواصل بالنمو التعليمي والابتكار. حيث تستمر في دعم أفضل الممارسات، ورعاية المواهب المحلية، والتماشي مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر قائم على المعرفة.

