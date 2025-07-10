جامعة خليفة تكرم أوائل الثانوية العامة وتوفر لهم منحا أكاديمية

أبوظبي في 10 يوليو/وام/ كرمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، الطلبة العشرة الأوائل في الثانوية العامة في دولة الإمارات ووفرت لهم فرصًا للحصول على منح أكاديمية كاملة للالتحاق ببرامج البكالوريوس، لدعمهم في تطوير مسيرتهم الأكاديمية وذلك خلال حفل نظمته في حرمها الرئيس.

ورحب سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس الجامعة، بالطلبة وذويهم وقام بتكريمهم وقال إن تكريم الطلبة العشرة الأوائل في الثانوية العامة في الدولة يؤكد مكانة جامعة خليفة بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة تدعم صناع التغيير وتُقَدِّر جهود وإمكانات المتفوقين، وفي هذا الإطار، تواصل الجامعة، المؤسسة الأكاديمية الأعلى تصنيفًا في الدولة، دورها القيادي في استقطاب أفضل الكفاءات من الطلبة المتميزين من خلال تكريم إنجازاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي ليصبحوا قادة المستقبل.

وقام الطلبة الأوائل بجولة في مرافق الجامعة البحثية المتطورة شملت مركز الأنظمة الروبوتية ذاتية التحكم ومركز البحوث المتقدمة والابتكار الذي يركز على الفضاء ومختبر جامعة خليفة للابتكار وتكنولوجيا الفضاء ومختبر الدراسات والأبحاث البحرية المزود بمرافق لإنتاج الأمواج والتيارات المائية.