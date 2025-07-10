دبي تستضيف "معرض الزجاج الدولي 2026" بدورته الـ3 أبريل المقبل

دبي في 10 يوليو/وام / تستضيف إمارة دبي الدورة الثالثة من المعرض الدولي لصناعة الزجاج (IGMS 2026) في الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة دولية متخصصة، مع توقعات باستقطاب نحو 17 ألف زائر من المهنيين والمشترين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

يُعد المعرض الحدث الأبرز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويركّز على صناعة الزجاج بجميع مراحلها، من المواد الخام – وفي مقدمتها الرمال السيليكية – إلى المنتجات النهائية عالية التقنية، مرورًا بتقنيات المعالجة والتقطيع والتشطيب، ما يعكس النمو المطرد في هذا القطاع الحيوي، بالتوازي مع الطفرة العمرانية والمشاريع العقارية الكبرى في المنطقة.

يكتسب المعرض أهمية خاصة في ظل تركيز الحكومات على المباني الخضراء والمعايير البيئية، ما يدفع باتجاه استخدام الزجاج الموفر للطاقة والمعزول حراريًا وصوتيًا.

وتُعد دبي مركزًا محوريًا لصناعة الزجاج إقليميًا، مستفيدة من توفر المواد الخام في العالم العربي، وبنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة، وموقعها الاستراتيجي في تصدير الرمال الصناعية عالية النقاء.

ويشهد سوق الرمال السيليكية في دولة الإمارات نموًا سنويًا يتجاوز 5%، مدفوعًا بالطلب من قطاعات البناء والتشييد وتصنيع زجاج العبوات والزجاج المعماري.

وتشير تقديرات عام 2025 إلى أن حجم سوق زجاج العبوات بلغ أكثر من 336 كيلوطن، في حين يُتوقع أن يصل حجم سوق الواجهات الزجاجية المعمارية إلى 1.8 مليار دولار بحلول عام 2027.

ويتضمن جدول فعاليات IGMS 2026 مؤتمرًا متخصصًا لمناقشة مستقبل الصناعة في ظل التحول الرقمي، إلى جانب جلسات نقاش رفيعة المستوى، وتوزيع جوائز لأفضل الابتكارات، وتنظيم لقاءات ثنائية بين المصنعين والمشترين المحتملين، ضمن منصة استراتيجية تسهم في تعزيز الشراكات والتوسع نحو الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا.

ويشكّل البرنامج الوطني الإقليمي أحد أبرز سمات المعرض، ضمن اتفاقية التكامل الصناعي بين دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين ويوفر مزايا خاصة للدول المشاركة للترويج لصناعاتها الزجاجية على المستويين الإقليمي والدولي. وأظهرت بيانات 2023 أن سوق الزجاج المسطح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نحو 8.5 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 15 مليار دولار بحلول 2031، فيما يُتوقع أن ينمو حجم سوق الرمال السيليكية في دول مجلس التعاون الخليجي من 426 مليون دولار في 2024 إلى 776.5 مليون دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 6.55%.

يُعد(IGMS 2026) منصة محورية تجمع تحت سقف واحد المصنعين والموردين والمطورين والمهندسين والمعماريين والمستثمرين، إلى جانب الجهات الحكومية والمشغلين الرئيسيين للمشاريع الكبرى، ما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا لصناعة الزجاج والتقنيات المرتبطة بها.