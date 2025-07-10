منتخبنا للجوجيتسو يرفع وتيرة استعداداته للمشاركة في الألعاب العالمية "تشنغدو 2025"

أبوظبي في 10 يوليو / وام / رفع منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة "مبادلة للاستثمار"، وتيرة استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي تستضيفها مدينة تشنغدو في جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل، وسط تطلعات كبيرة لتكرار الإنجازات المتميزة التي تحققت في النسخة الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2022، وتعزيز مكانته الريادية على خارطة الجوجيتسو العالمية.

يمثل المنتخب في هذا المحفل الرياضي الدولي كل من محمد السويدي (وزن 69 كجم)، ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي (85 كجم)، وأسماء الحوسني (52 كجم)، وشمسة العامري (57 كجم)، وشما الكلباني (63 كجم).

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المشاركة في بطولة كبرى بحجم دورة الألعاب العالمية تجسد الحضور الدولي المتنامي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة التي وفرت البيئة المثالية لصناعة الأبطال وتمكينهم من التميز في المحافل العالمية.

وأضاف أن المنتخب الوطني يستعد للدخول في برنامج تحضيري متكامل خلال الأيام المقبلة، يشمل معسكرات تدريبية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب حصص فنية وبدنية مكثفة، بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

من جانبه، عبّر لاعب المنتخب محمد السويدي، الذي يخوض منافسات فئة وزن 69 كجم، عن فخره بتمثيل الوطن في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن البطولة تمثل محطة مفصلية في مسيرته الرياضية.

وقال: "سندخل المنافسات بكل عزيمة وإصرار على تحقيق أفضل النتائج، ونحن على قدر الثقة والمسؤولية، بدعم القيادة ومتابعة الجهاز الفني والإداري".

كان منتخب الإمارات للجوجيتسو قد سجل حضوراً لافتاً في دورة الألعاب العالمية الماضية بمدينة برمنغهام الأمريكية عام 2022، حيث حصد 5 ميداليات ملوّنة، من بينها ذهبيتان للبطل فيصل الكتبي في وزني 85 كجم والمفتوح، وفضية لمحمد السويدي في وزن 69 كجم، إضافة إلى برونزيتين لشما الكلباني في وزن 63 كجم والوزن المفتوح، وهو ما شكّل محطة مفصلية في مسيرة المنتخب، وعزز من مكانة الدولة بين نخبة الدول المشاركة.

وتشهد دورة الألعاب العالمية 2025 مشاركة نحو 5000 رياضي من 118 دولة، يتنافسون في 34 رياضة متنوعة، بما يعكس حجم التحدي وأهمية الاستعداد الأمثل لهذا الحدث الرياضي العالمي.