سعود بن صقر يستقبل قنصل عام نيوزيلندا

رأس الخيمة في 10 يوليو/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة أحمد زقوت، القنصل العام لنيوزيلندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدِم للسلام على سموه.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة القنصل العام والوفد المرافق له، وبحث معه سُبل تعزيز علاقات التعاون مع نيوزيلندا في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة أحمد زقوت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات بين دولة الإمارات وبلاده، والنهضة الحضارية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة على مختلف الصُّعُد.

