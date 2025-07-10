ذهبيتان للشارقة والعين في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

الشارقة في 10 يوليو/وام/أحرز محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أولى ميداليات ناديه الذهبية في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئتي تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، بعد تصدره منافسات فئة تحت 8 سنوات برصيد 9 نقاط من 9 جولات، محققاً العلامة الكاملة.

تنظم البطولة حالياً باتحاد الإمارات للشطرنج، وتقام منافساتها في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ودخلت مراحلها النهائية، بعد ختام منافسات فئتي تحت 8 و10 سنوات.

وحل أحمد عبدالله الزحمي، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية برصيد 7 نقاط، فيما جاء محمد الحمودي، لاعب نادي الشارقة، في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة تحت 10 سنوات، توج زايد محمد آل علي، لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالميدالية الذهبية برصيد 7.5 نقطة، متقدماً على سالم المهيري لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي حصل على الفضية برصيد 7 نقاط، فيما نال عبدالله المنصوري من نادي الفجيرة الميدالية البرونزية برصيد 6.5 نقطة.

ودخلت مسابقة الرجال المفتوحة جولاتها الأخيرة بعد نهاية الجولة السادسة ويتقاسم الصدارة ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط، هم عمار السدراني (نادي الفجيرة)، وأحمد فريد وإبراهيم سلطان (نادي دبي) يليهم في المركز الثاني خليفة عيسى البلوشي (دبي) برصيد 4.5 نقطة، ثم 7 لاعبين برصيد 4 نقاط لكل منهم، على أن يُحسم الترتيب النهائي بعد 3 جولات متبقية.

وفي مسابقة السيدات، تتقاسم وافية درويش المعمري (نادي العين) وأحلام راشد (نادي دبي) صدارة الترتيب برصيد 5 نقاط لكل منهما، بعد الجولة السادسة، بينما جاءت زينب درويش المعمري (العين) في المركز الثالث برصيد 4.5 نقطة، مع تبقي 3 جولات لحسم المراكز.